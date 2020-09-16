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Павел Усов: В Кремле рассчитывают расправиться с белорусским возрождением и только тогда решать, что делать с Лукашенко

Кремль упустил возможность безболезненно для себя убрать Лукашенко. Испугавшись невиданной по силе и интенсивности волны национально-демократического движения, Москва решила поддерживать военную диктатуру в Беларуси.


Этим самым в Кремле рассчитывают расправиться с белорусским возрождением и только тогда решать, что делать с Лукашенко, пишет политолог Павел Усов.

Вместе с тем антибелорусская пропаганда российских СМИ, открытая поддержка тирана только способствует национальной консолидации. Режим Лукашенко и политика России будут только усиливать этот процесс, который будет быстро приобретать характер антироссийского. Фактически за деньги Москвы будут репрессировать белорусов.

В свою очередь, решение Кремля сменить Лукашенко в условиях национального Возрождения Беларуси может полностью разрушить пророссийский вектор нашей страны. Просто так назначить "своего" уже не получится, как и сохранить управляемый авторитаризм. В случае "кадровой" ротации к власти могут прийти национально-демократические силы (благо идет интенсивная консолидация людей на местном уровне: мой дом - моя партия), что сводит удержание Беларуси только к силовым методам. Исходя из этого Москве проще и легче поддерживать Лукашенко, отрывая куски белорусского суверенитета.
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