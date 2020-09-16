Макей: Не ЕС определять, легитимен Лукашенко или нет





Выступая на сессии Европарламента глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не признает Александра Лукашенко законным президентом. Он отметил, что «жестокие репрессии» в Беларуси продолжаются, более 7,5 тыс. мирных демонстрантов были арестованы, почти все члены Координационного совета либо арестованы, либо принуждены к изгнанию.





В ЕС подчеркнули, что наилучшим решением в сложившейся ситуации станут новые президентские выборы под эгидой ОБСЕ.





По словам Борреля, завершается работа над санкциями в отношении белорусских чиновников. Кроме того, он сообщил, что ЕС поставил на пересмотр отношения с Беларусью. Определены сферы, в которых контакты могут быть прекращены или сокращены.





Министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей, комментируя выступление Борреля, отметил, что не ЕС определять, легитимен Лукашенко или нет:





– У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и неидеально, однако народ своим большинством — это сегодня сложно поставить под сомнение — определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?





– Мы так и понимаем демократию – принять мнение большинства, а не использовать все имеющиеся средства и технологии, чтобы переделать их под себя, – подчеркнул глава МИД Беларуси.





Макей заявил, что «белорусы сами справятся с этой задачей», при этом визит представителя ОБСЕ не исключен, «когда это действительно будет полезно».





– Белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз. Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с г-ном Боррелем у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают так же. Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно, – сказал Макей.

