+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

В конце сентября в Минске ждут прибытия нового посла Израиля

Назначение в Беларусь представитель израильской дипломатии получил в августе.


О том, что в конце сентября в Беларусь должен прибыть новый посол Израиля в Беларуси, проинформировал телеканал ОНТ.

Представитель дипломатии Израиля посол Алекс Гольдман-Шайман получил назначение на эту должность в начале августа. В течение вот уже более месяца проводятся официальные процедуры для назначения на высокий пост.

Известно, что ранее Гольдман-Шайман работал в посольствах ряда государств, в том числе - в израильской дипмиссии в России. Напомним, дипломатические отношения между Беларусью и Израилем были установлены в 1992-ом году.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Людмила Мирзаянова
КАЛЕКА
Алесь Чайчыц
Пішам дэпутатам: “народныя абраньнікі” абавязаныя...
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]