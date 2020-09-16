В конце сентября в Минске ждут прибытия нового посла Израиля
Назначение в Беларусь представитель израильской дипломатии получил в августе.
О том, что в конце сентября в Беларусь должен прибыть новый посол Израиля в Беларуси, проинформировал телеканал ОНТ.
Представитель дипломатии Израиля посол Алекс Гольдман-Шайман получил назначение на эту должность в начале августа. В течение вот уже более месяца проводятся официальные процедуры для назначения на высокий пост.
Известно, что ранее Гольдман-Шайман работал в посольствах ряда государств, в том числе - в израильской дипмиссии в России. Напомним, дипломатические отношения между Беларусью и Израилем были установлены в 1992-ом году.
08:15 16/09/2020
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