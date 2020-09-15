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Трамп рассказал о своем намерении убить Башара Асада

На вопрос о том, не сожалеет ли он об упущенной возможности уничтожить президента Сирии, Дональд Трамп ответил отрицательно. Глава Пентагона, по словам американского лидера, отказался это делать.

Дональд Трамп (Фото: Andrew Harnik / AP)

В 2017 году президент США Дональд Трамп обсуждал с главой Пентагона Джеймсом Мэттисом возможность ликвидации президента Сирии Башара Асада. Об этом сам Трамп рассказал 15 сентября в эфире программы Fox & Friends, пишет РБК.

«Я бы устранил его [Асада]. У меня все было готово, но Мэттис не захотел делать этого», — сказал Трамп, назвав бывшего министра обороны «плохим лидером» и «ужасным генералом», который плохо справился с порученной ему «работой».

В то же время на вопрос о том, не сожалеет ли он об упущенной возможности, Трамп ответил отрицательно.


В опубликованной в 2018 году книге Боба Вудворда «Страх: Трамп в Белом доме» рассказывалось, что в 2017 году президент США требовал от Мэттиса ликвидировать президента Сирии, однако глава Пентагона, на словах поддержавший Трампа, не стал ничего предпринимать.

Тогда Трамп заявлял, что планы убийства Асада никогда не обсуждались, а упоминание об этом в книге Вудворда назвал «выдумкой».

Башар Асад руководит Сирией с 2000 года, унаследовав власть после своего отца Хафеза Асада. В 2011 году в Сирии начались масштабные волнения, переросшие в гражданскую войну, однако Асаду — при поддержке России и Ирана — удалось удержать власть.

В начале 2020 года в результате американского ракетного обстрела в Багдаде был убит командир элитного подразделения «Аль-Кудс» Корпуса стражей исламской революции (КСИР) генерал-майор Касем Сулеймани. Власти США утверждали, что Сулеймани разрабатывал планы нападения на американских дипломатов и военнослужащих в Ираке.
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