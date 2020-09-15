Макей признался, что выборы прошли неидеально?





Макей — Боррелю: У нас прошли выборы, пусть и неидеально, однако народ определил победителя

Выборы в Беларуси, возможно, прошли неидеально, но народ сделал свой выбор. Однако ЕС даже не пытается разобраться в происходящих в стране процессах, а лишь говорит о санкциях. Об этом заявил глава белорусского МИД Владимир Макей, комментируя выступление главы внешнеполитической службы ЕС Жозепа Борреля на сессии Европарламента.









— Оценки Борреля считаю категоричными и тенденциозными. О чем он говорит? О том, что обязательно до предстоящего заседания Совета ЕС должны быть приняты санкции и это, по его словам, должно подтвердить авторитет ЕС. Не верится, но это почти цитата. А мы были уверены, что авторитет ЕС все же держится не на санкциях.





Или взять категоричные требования о начале некого инклюзивного национального диалога. Безусловно, с профессиональной точки зрения считаю, что требовать того, что уже запланировано и анонсировано — свидетельство несомненно хорошего бюрократического опыта и аналитического расчета. Тогда напоминаю, что президент Беларуси недавно снова подтвердил готовность инициировать процесс реформирования политической системы в стране на основе принятия поправок в Конституцию. Достаточно было просто хотя бы прочитать или процитировать главу белорусского государства. Или же под диалогом понимается некий другой алгоритм, способный утолить жажду отсутствующих геополитических реваншей ЕС? — отметил Владимир Макей.





Он заявил, что «навязчиво озвучиваемая позиция ЕС о том, что повторное проведение выборов — наилучшее решение» не является наилучшим для Беларуси.





— Есть примеры, где такие «наилучшие решения» ЕС привели к наилучшим результатам? Или оговорка Ж. Борреля все-таки была смысловая?





Макей также отметил, что не ЕС определять, легитимен Лукашенко или нет .





— У нас прошли выборы, пусть по некоторым высоким канонам и неидеально, однако народ своим большинством - это сегодня сложно поставить под сомнение - определил их победителя. Хотелось бы понять, на каком основании представители ЕС ставят себя вровень с белорусским народом и считают себя вправе единолично выносить вердикты о приемлемости для белорусов результатов выборов. Для меня эти величины точно не равнозначны. И, в принципе, к чему придет мир, если каждый внешний игрок начнет прямо оспаривать результаты выборного процесса в других странах?





Он также упрекнул ОБСЕ в том, что сейчас ее представители рвутся приехать в Беларусь, однако не принимали участие в наблюдении за выборами.





— На самом деле позиция Беларуси была четко и недвусмысленно доведена нашим западным партнерам как по двусторонним каналам, так и на самой площадке ОБСЕ: Беларусь с уважением относится к ОБСЕ и считает эту организацию важным инструментом для поддержания мира и стабильности в регионе. Вместе с тем мы пока не видим, и состоявшиеся контакты на сегодняшний день нас не смогли в этом убедить, «добавленной стоимости» в визите Действующего председательства и посреднических услугах ОБСЕ для налаживания внутриполитического диалога в Беларуси.





Он заявил, что «белорусы сами справятся с этой задачей», при этом не исключен визит представителя ОБСЕ, «когда это действительно будет полезно».





— Еще раз заявляю, что белорусская сторона всегда готова к открытому и взаимоуважительному диалогу со всеми заинтересованными международными партнерами, включая Европейский союз. Должен признаться, что и по итогам моих предыдущих личных и телефонных контактов с г-ном Боррелем у меня сложилось впечатление, что и в ЕС думают так же. Не хотелось бы разочароваться в этом окончательно, — отметил Макей.



