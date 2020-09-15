"Кибер Партизаны" взломали сайт госзакупок - за тендер на бронежилеты
Хакеры взломали сайты госзакупок (goszakupki.by) и Белорусской универсальной товарной биржи (butb.by). Ответственность за эти действия взяла на себя группировка "Кибер Партизаны".
Хакеры подчеркнули, что сайт госзакупок взломан в ответ за тендер на закупку бронежилетов. "Нечего броники в мирной стране закупать", — написали они.
Тендер на закупку 200 бронежилетов объявил ранее Мингорисполком.
Накануне Министерство по налогам и сборам признало факт взлома сайта. Отвественность за взлом также взяли на себя "Кибер Партизаны"
Источник: euroradio.fm
16:21 15/09/2020
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