



Хакеры подчеркнули, что сайт госзакупок взломан в ответ за тендер на закупку бронежилетов. "Нечего броники в мирной стране закупать", — написали они.





Тендер на закупку 200 бронежилетов объявил ранее Мингорисполком.





Накануне Министерство по налогам и сборам признало факт взлома сайта. Отвественность за взлом также взяли на себя "Кибер Партизаны"