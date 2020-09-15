Людей продолжают задерживать по всей стране





Гомельский активист Олег Левенец сообщил в Фейсбуке, что его утром 15 сентября задержали сотрудники милиции и везут в Советский РОВД.





Правозащитникам известно, что Левенца милиция разыскивала с 11 сентября чтобы составить протокол за якобы участие в несанкционированном массовом мероприятии.





Гомельчанина Анатолия Поплавного вызвали повесткой в Советский РОВД на 14 часов. "Дзя опроса в качестве лица, в отношении которого ведется административный процесс”, - указано в повестке. Известно, что несколько





дней назад к Поплавному хотели попасть сотрудники милиции, но тогда он не открыл им дверь.





Бобруйская журналистка Ирина Купцевич пришла в РОВД "на беседу" и ее немедленно задержали. Суд сегодня после обеда. Журналистку обвиняют в участии в неразрешенном массовом мероприятии.





"Позвонил участковый. Пригласил ознакомиться с материалами проверки. Какой - отказался говорить по телефону", - написала Купцевич.





На площади Перемен в Минске задержали как минимум одного человека. Мужчина в Центральном РУВД, сообщает в телеграмм-канале @nashaniva. Фамилия задержанного - Степан Латыпов.





В Гродно ОМОН снова задержал музыканта и общественного активиста Игоря Банцера. Он проводил акцию-перформанс под зданием областного суда, где сегодня должен был состояться пересмотр его дела, пишет в телеграмм-канале @belsat.





В Могилеве задержан Илья Кольцов. Вчера после 22 часов ему вручили повестку на сегодня, 15 сентября, в Ленинский РОВД на 10 часов утра. Кольцов пошел и на связь больше не вышел. Позже матери позвонили и сообщили, что Илья задержан.





В деревне Ломшино Минского района сегодня задержали Петра Витковского. Около 12 часов в его дом ворвались 6 сотрудников милиции - часть в штатском, часть в форме, со щитами и оружием. Сказали, что задерживают его по уголовному делу за воспрепятствование действиям сотрудников милиции. Известно, что во время акции 30 августа Виктовский был рядом с тем местом, где задерживали футболистов "Крумкачоў".