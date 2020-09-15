Федута - о том, что Лукашенко собрался продать Путину за лояльность

Владимира Путина с его белорусским «пока еще коллегой» Александром Лукашенко пресс-конференции не было, пишет политконсультант Александр Федута в своей колонке на Как и было обещано, по итогам четырехчасового общенияс его белорусским «пока еще коллегой»пресс-конференции не было, пишет политконсультант Александр Федута в своей колонке на Белсат





РБК сообщил некоторые якобы имевшие место подробности со ссылкой на неутомимого и вездесущего Дмитрия Пескова, но Песков известен своим умением наводить тень на плетень, если этого требуют, так сказать, государственные интересы.





Но поскольку иного первоисточника нет, придется цитировать: «Пресс-секретарь Путина назвал переговоры конструктивными, длительными по времени и насыщенными по содержанию. Президенты обсудили вопросы по военной линии, конституционную реформу в Беларуси и поставки вакцины от COVID-19».





Собственно говоря, не вполне понятно, почему вопросы «по военной линии» обсуждались в отсутствии министров обороны, а поставки вакцины без министров здравоохранения.





Но дальше кое-что проясняется: «По словам пресс-секретаря,

Путин и Лукашенко договорились активизировать работу межправительственной комиссии и по линии ключевых отраслевых предприятий».

Вот тут начинается интересное. Помните, все задавались вопросом, чем именно будет расплачиваться Лукашенко за поддержку? Вот этим и будет расплачиваться. «Ключевыми отраслевыми предприятиями».





Список, вероятно, будет оглашен уже непосредственно после того, как будет определена дата инаугурации, намека на которой в словах господина Пескова (если они были переданы достаточно полно) не содержалось.





Но Кремль и его обитатели хорошо знают цену слову господина Лукашенко, а потому понимают: после того, как одно из первых лиц российского государства примет участие в инаугурации и тем самым легитимации Лукашенко, цена «ключевых предприятий» может внезапно повыситься. Вряд ли Путин согласится рисковать: денег жалко.





Напомним также, что

речь идет о тех самых предприятиях, в попытке продать которые российским олигархам (а кому еще?) Лукашенко усердно обвинял сидящего ныне под замком Виктора Бабарико.

Судя по всему, нынче олигархи стали правильными и вполне адекватными бизнесменами, сотрудничество с которыми способно принести исключительно положительный результат. Особенно если учесть, что это еще наименьшее зло – в глазах Лукашенко.





Из оставшихся тезисов, конечно, наиболее интересным является тезис о том, что Владимир Путин приветствует идею проведения конституционной реформы в Беларуси. Судя по всему, он убежден, что это позволит каким-то образом разрулить внутрибелорусский конфликт.





Но на фоне упорного желания Лукашенко лично проинформировать «старшего брата» о прохождении протестов в белорусской столицы (девочки гуляют по субботам и налево, мальчики присоединяются к ним в воскресенье – и направо; что-то в таком духе) можно понять, что и здесь все далеко не просто.









Во всяком случае, Путин наверняка следит за динамикой протестов и в момент их пика будет вынужден принять какое-то решение.





Так что информация со стороны Лукашенко выглядит сознательной дезинформацией – или, как минимум, попыткой сказать полуправду.





Но тут уже ничего не поделаешь. Убедить Путина в том, что ситуация под контролем, можно лишь представив в его глазах протестующих смешными и непослушными детьми. Но тогда становится не вполне понятным, почему этих детей столь яростно пытаются утихомирить дубинками, а некоторых «девочек» – даже прямым мордобоем (имею в виду жодинский инцидент).





В целом же вид спокойного и даже ироничного хозяина курорта, к которому прилетел нервно хихикающий и заигрывающий пациент, должен был бы внушить последнему некоторые опасения. Но пациент зашел так далеко в своей болезни, что не понимает, похоже, к врачу какой именно специализации он прилетел на встречу.





Мне лично кажется, что к психиатру. Но это лишь в том случае, если Владимир Владимирович на меня не обидится.





Но у него ведь Наполеон и так отдыхает в соседней палате...



