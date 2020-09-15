Адвокат Максима Знака просит СК прекратить уголовное преследование









В ходатайстве адвокат аргументирует просьбу тем, что со стороны Максима Знака отсутствовали призывы как таковые, а высказывания и комментарии в публичном пространстве никак не были направлены против национальной безопасности, сообщает TUT.BY.





«Призывов к насильственным действиям Знак не осуществлял, а, напротив, разъяснял право. Уголовное преследование Максима Знака — это преследование адвоката за осуществление профессиональной деятельности», — убежден Лаевский.





Ранее сообщалось, что 9 сентября в Минске задержаны адвокаты Максим Знак и Илья Салей. С того момента они находятся в статусе подозреваемых по уголовному делу. Сейчас они заключены под стражу в СИЗО-1.