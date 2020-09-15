Боррель: Выборы в Беларуси сфальсифицированы, Лукашенко нелегитимен
Глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель, выступая на сессии Европарламента во вторник отметил, что завершается работа над санкциями в отношении белорусских чиновников.
«Мы считаем выборы в Беларуси сфальсифицированными, поэтому рассматриваем Лукашенко нелегитимным президентом Украины», — заявил он. После смеха в зале Боррель поправился: «Конечно, Беларуси, о чем я только думал», пишет tut.by
Жозеп Боррель также отметил многочисленные произвольные задержания после выборов, жесткие действия в отношении протестующих и проинформировал депутатов о задержании всех членов президиума Координационного совета за исключением Светланы Алексиевич.
По его словам, ЕС видит выход из кризиса в организации политического диалога между властями и обществом. Началу такого диалога могла бы способствовать наблюдательная миссия ОБСЕ.
«Однако
мы не смогли связаться с белорусскими властями ни на каком уровне»,
— добавил он.
Боррель также отметил, что завершается работа над санкциями в отношении белорусских чиновников. По словам Борреля, они будут введены в ближайшее время. Он рассчитывает на их согласование до чрезвычайного заседания Европейского совета, которое состоится 24−25 сентября.
Глава европейской дипломатии сообщил, что ЕС поставил на пересмотр отношения с Беларусью. Определены сферы, в которых контакты могут быть прекращены или сокращены.
13:39 15/09/2020
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