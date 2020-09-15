Марголин: Кремль взял курс на отстранение Лукашенко от власти

– Каким вы видите итоги переговоров Лукашенко и Путина в Сочи?





– Главный вывод у меня такой: Путин отказался от серьезной поддержки Лукашенко.

Во-первых, полтора миллиарда долларов в виде кредита – правильно сказал Песков, что это деньги не для Лукашенко. Они, конечно, и не для белорусского народа – они, можно сказать, для России.





Эти деньги даются для того, чтобы Беларусь могла спокойно рассчитаться по предыдущему кредиту, и той же России заплатить долг за газ.





Это интерес самой Москвы: не провоцировать дефолт в Беларуси. Поэтому и выделили кредит, который в нашу страну практически и не попадет – ограничатся взаимозачетом, погасят старые долги.





Далее. Путин снимает резерв российских силовиков с границы с Беларусью.

Понятно, что держать людей там было дорого и неэффективно. Наверное, Лукашенко говорил ему ранее, что в Беларуси будет какое-то насилие и нужна будет помощь. Сейчас всем ясно: насилия никакого не будет – если только не случится провокаций со стороны власти.





Еще важный момент: Путин поддержал конституционную реформу в Беларуси. К сожалению, мы не услышали, насколько этот процесс может затянуться. Но не думаю, что Россию устроит тот вариант, который Лукашенко предложил ОБСЕ – период в два года, а может и больше. Думаю, его будут подталкивать.





Еще один интересный момент: заявления Лукашенко о протестах в Беларуси. Если несколько недель назад он говорил, что их нужно подавить до понедельника, потом говорил, что порядок нужно навести к Новому году, то сейчас попытался представить протесты как что-то несерьезное.





Понятно почему: до встречи с Путиным погасить уличные выступления Лукашенко так и не удалось. Поэтому и были такие заявления: якобы все нормально, люди просто гуляют. Оставалось только добавить, что по просьбам самых активных, силовики их избивают и арестовывают.





В общем, в открытой части переговоров я не услышал ни одной фразы, которую можно было бы трактовать так, что Путин вписался за Лукашенко и больше никого на его месте не видит.





Я, конечно, далек от мысли, что Путин может поддержать протестующих. Сама идея, что можно реагировать на требования улицы, для него невыносима. Но он будет подталкивать Лукашенко передать власть.





Варианты такие: либо отставка, либо быстрая конституционная реформа, при которой Лукашенко может пойти по пути Назарбаева.

Но как все будет на самом деле, зависит и от белорусского народа:

согласится ли он на планы Путина и Лукашенко, или будет вносить в них коррективы.









– То есть, на ваш взгляд, Путин отказывается от существенной поддержки Лукашенко, чтобы оставить его слабой фигурой, которой некуда будет деваться кроме как проводить конституционную реформу?





– Безусловно. Просто снять Лукашенко – у Путина ведь таких механизмов нет.

Вообще, у президента России было три варианта.





Первый: четко и ясно заявить, что он поддерживает Лукашенко и будет продолжать это делать дальше. Примерно так это было в Сирии с Башаром Асадом.





Второй: полностью отказаться от поддержки Лукашенко – и тогда бы все решал белорусский народ, а не Кремль.





И был третий вариант: легонечко поддержать Лукашенко, чтобы исключить его внезапное падение, но постепенно отстранять его от власти.





По итогам переговоров в Сочи, я уверен, что Кремль выбрал этот третий вариант.