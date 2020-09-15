



Die Welt (Германия)

— Белорусский автократ прилетел в Сочи, чтобы провести «рабочую встречу» с Владимиром Путиным в его черноморской резиденции Бочаров Ручей. Все обставлено так, будто речь идет о будничных делах, а не о последней надежде Лукашенко на спасение в ситуации, когда он теряет легитимность.





В Бочаровом Ручье Путин уже принимал других глав государств, включая канцлера Германии и сирийского лидера Башара Асада. Какой из примеров для подражания выберет Лукашенко — стало понятно сразу.





На 20-минутной видеозаписи открытой части встречи, опубликованной Кремлем, видно, как

Лукашенко фактически превосходит сирийского диктатора в заискивании.

Три года назад фотографы российского информационного агентства ТАСС запечатлели Асада, тепло обнимающего Путина, а вот хозяин Кремля, казалось, был насторожен такой любовью.

Гость из Минска не упустил возможности показать себя перед Путиным как истинный вассал.

Это было заметно в положении тел двух политиков. Пока Путин как обычно раскинувшись сидел в кресле с расставленными ногами, Лукашенко, очевидно, старался продемонстрировать схожесть с кремлевским шефом — и не только риторически.





Он сжимал колени и приподнимался на левой руке от спинки кресла, чтобы лучше видеть Путина и получить возможность обратиться к нему. Путин смотрел на него глазами, полными тоски.









Лукашенко говорил о «братском русском народе» и <…> пытался убедить Путина в опасности, исходящей с Запада. Путин все так же смотрел вниз, будто проверяя чистоту туфель.





1,5 млрд долларов выдали тоже не просто так. Настоящая финансовая помощь для страны, чей внешний долг вырос почти до 18 млрд долларов, выглядит иначе.





Эта сумма позволит Лукашенко удерживать экономику на плаву еще несколько месяцев, не дольше.





Бывшему президенту Украины Виктору Януковичу <…> осенью 2013 года Путин обещал в десять раз больше, чем Лукашенко, плюс ко всему гарантировал скидку на газ.





Сегодня Путин не даст и 1,5 млрд долларов за просто так. Весь следующий год почти каждый месяц на территории двух стран будут проводиться совместные военные учения, «как и планировалось», сказал Путин.





Это, конечно, не вожделенная база на территории Беларуси, но можно предположить, что главы двух государств обсудили и это в ходе закрытой части визита Лукашенко.





Der Spiegel (Германия)

— Одни из самых известных строк в мировой литературе — «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему» — принадлежат Толстому.





Сейчас Александр Лукашенко и Владимир Путин не связаны так близко, но отношения между подбитым диктатором и российским президентом похожи на «долгий и плохой брак» <…> «вы дистанцировались и много ссоритесь, но знаете, что у вас много общего».





<…> В 90-х два уверенных в себе человека впервые встретились в Санкт-Петербурге — Лукашенко уже был президентом Беларуси, Путин — всего лишь помощником мэра. Показательно, что Лукашенко, по его словам, не мог вспомнить, кто встречал его тогда во время визита.





В нынешнем кризисе Лукашенко ищет помощи у Путина — и не безуспешно. После встречи в Сочи глава Кремля пообещал лидеру Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов. Браки по расчету, как известно, особенно стабильны.









Dagens nyheter (Швеция)

— Когда Александр Лукашенко прибыл в Сочи, Путин послал губернатора встречать коллегу.





Отправить на встречу с президентом чиновника более низкого ранга — тонкое унижение.





Впрочем, сам Лукашенко никогда утонченностью не отличался. Только встретившись с Путиным, начал уже открыто ползать у ног «старшего брата». Сидя в кресле лицом к Путину, он молился на российского президента. Последний же сидел, широко расставив ноги и откинувшись в кресле, лицом к камере, и не притрагивался к лицу.





Острый вопрос конституционных изменений в Беларуси практически не был затронут. Накануне встречи в Москве ходили слухи, будто Кремль намеревается добиться внесения изменений в Конституцию, которые ослабят позиции Лукашенко и облегчат России контроль над Беларусью через разделение и властвование.





Путин заявил, что поддерживает изменения, но белорусы должны сами решать свои проблемы. Вероятно, изменения будут осуществляться по согласованию с Кремлем, пока Путин умывает руки.





Российский кредит — всего лишь продолжение тех отношений, что всегда были между Кремлем и Лукашенко: Россия держит режим Лукашенко под контролем, Лукашенко же платит политической лояльностью





The Guardian (Британия)

— Аналитики говорят, что Путин не особо доверяет Лукашенко, но ему неприятно видеть, как власть оспаривается уличными протестами в близкой к России стране.





Некоторые считают, что план Путина заключается в попытке склонить слабого Лукашенко к дальнейшей интеграции между двумя странами, что, в сущности, приведет к мягкой аннексии.





Россия и Беларусь номинально образуют "союзное государство", которое предполагает тесную интеграцию в рамках ряда институтов, но в реальности оно существует только на бумаге, отчасти потому, что в прошлом Лукашенко неохотно уступал власть.





Визит состоялся на следующий день после того, как сотрудники ОМОНа попытались расквитаться с массовыми митингами в Минске и других городах, против протестующих применяли водометы.





Девизом акции протеста в воскресенье, с учетом встречи Лукашенко с Путиным, стал лозунг: «Мы не дадим продать страну».





Несмотря на то, что акции протеста никогда не носили геополитического характера, а многие белорусы настроены пророссийски, все большую тревогу в Беларуси вызывает поддержка Лукашенко со стороны Кремля.