14 сентября в Жлобине прошли суды как минимум над шестью местными жителями, на которых милиция составила протоколы за участие в несанкционированных митингах, пишет БелаПАН.





Одними из тех, на кого были составлены протоколы, были супруги Войсет — Юлия и Сергей. «Судьёй Натальей Качаловой административное производство прекратилось за неимением достаточных доказательств правонарушения», — сообщила местная жительница Лиана Шуба.





Судебное разбирательство касалось параллельных митингов 20 августа, на которых перед собравшимися выступали представитель экс-кандидата в президенты Светланы Тихановской Мария Колесникова и гомельский военком Андрей Кривоносов.





Сторонники Колесниковой были с бело-красно-белыми флагами, военком имел группу поддержки с красно-зелеными. В итоге представители говорили по очереди.





Когда шло судебное заседание по жлобинчанке Кристине Кашицкой, то правоохранительные органы заявили, что митинги как с Колесниковой, так и с Кривоносовым были несанкционированными.









«Супруги Войсет заявили, что стояли рядом с военкомом. Первоначально милиция сказала, что митинг несанкционированный, и супруги начали уходить. Но потом появился гомельский военком, который начал кричать в рупор: «Куда вы уходите?» — Они вернулись. Сейчас милиция посчитала, что митинг с военкомом был законным», — сказала Лиана Шуба.





Остальные жители Жлобина за участие в митингах были оштрафованы, а Александру Зайцеву, волонтеру, который подвозил воду выставлено предупреждение.







