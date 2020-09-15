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Зеленский считает возможным Майдан в Беларуси

Если власти откажутся от "диалога с народом", то Беларусь "может получить нечто, похожее на Майдан".


Такое мнение высказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Wiener Zeitung, которое газета разместила на своем сайте в понедельник, 14 сентября.

«Я однозначно поддерживаю белорусский народ. Люди борются за свободу и демократию, причем без агрессии и насилия. Никто не бросает камни, никто не поджигает здания, но власти жестоко обходятся со многими протестующими», - сказал Зеленский.

«Для меня важно, чтобы не было кровавой бани. Если государство откажется от диалога с народом, тогда Беларусь может получить что-то вроде Майдана», - убежден президент Украины.

При этом Зеленский отметил, что пока не видит "символического лидера, вокруг которого народ мог бы сплотиться". "В любом случае, важно, чтобы белорусы сами определяли свое будущее", - сказал он, подчеркнув, что ни одно государство не должно вмешиваться во внутренние дела другой страны. 
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