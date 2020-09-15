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В состав Координационного совета Беларуси вошли свыше 5 тысяч человек

КС в очередной раз озвучил требования к власти.


В состав Координационного совета, который был создан с целью отстоять право беларусов на честные выборы, вошли более 5 тысяч человек, передает пресс-служба Совета.

Отмечается, что КС в очередной раз озвучил требования к власти: прекратить насилие, освободить политических заключенных и провести новые честные выборы.

"Координационный Совет - это тоже, прежде всего, люди: разных профессий, но с единым желанием отстоять право беларусов на честные выборы и гражданские свободы. Сейчас в расширенном составе Совета более 5 тысяч человек", - говорится в сообщении пресс-службы.

При этом на свободе в Беларуси остается только Светлана Алексиевич - единственный член президиума Координационного совета белорусской оппозиции.

С 9 сентября Мария Колесникова, которая 7 сентября пытались выехать из Беларуси, находилась в СИЗО города Минск по улице Володарского. Она проходит подозреваемой по уголовному делу о "попытке захвата власти", возбужденному по ст. 361 (Публичные призывы к захвату государственной власти или насильственному изменению конституционного строя Республики Беларусь) Уголовного кодекса.


Кроме Колесниковой исчезли еще два члена оппозиционного Координационного совета  Иван Кравцов и Антон Родненков. Сейчас они находятся в Украине.  

6 сентября был задержан член Координационного совета белорусской оппозиции Андрей Егоров.

Накануне КГБ была похищена Ольга Ковалькова. По ее словам, ее пытали и вынудили покинуть Беларусь, пригрозив в противном случае надолго посадить в тюрьму. Ковалькова оказалось одной из более чем 100 белорусов, которые скрываются от режима Лукашенко в Польше.

Из семи членов президиума Координационного совета шесть либо задержаны, либо насильно вывезены за границу. На свободе только нобелевский лауреат Светлана Алексиевич.
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