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Резерв российских силовиков не будут пока что направлять в Беларусь и вернут в места постоянной дислокации. Об этом, по словам пресс-секратаря президента РФ Дмитрия Пескова, Владимир Путин договорился с Александром Лукашенко в ходе встречи в Сочи 14 сентября, передает «Интерфакс»





«Россия снимает резерв правоохранительных органов и Росгвардии, который был сосредоточен вблизи российско-белорусской границы, и выводит людей в места постоянной дислокации», - рассказал Песков журналистам.





27 августа Путин сообщил, что по просьбе Лукашенко в РФ сформировали резерв сотрудников правоохранительных органов, чтобы отправить его в Беларусь, если ситуация там «будет выходить из-под контроля».





Как сообщалось, 14 сентября в Сочи состоялись четырехчасовые переговоры Путина и Лукашенко. По их итогам РФ согласилась предоставить Беларуси кредит в 1,5 млрд долларов. А Путин поздравил Лукашенко с "победой на выборах".