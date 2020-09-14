+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Навальный планирует вернуться в Россию и "продолжить свою миссию"

Российский оппозиционный лидер Алексей Навальный не планирует искать убежища в Германии и твердо намерен вернуться в РФ, чтобы продолжить политическую деятельность против нынешнего режима Владимира Путина.


Об этом, как сообщает The New York Times, заявил в понедельник высокопоставленный представитель спецслужб Германии, знаком с состоянием здоровья и предварительным планам российского оппозиционера.

"Он (Навальный - ред.) не планирует оставаться в изгнании в Германии. Он хочет поехать домой, в Россию, и хочет продолжить свою миссию", - приводит издание слова немецкого чиновника.

Сейчас Алексей Навальный остается под охраной немецкой полиции в больнице "Шарите", где в течение последних недель он находился на аппаратах поддержания жизнедеятельности организма после отравления.

Сообщается также, что пострадавший встретился с немецким прокурором и официально отказался от запроса российской стороны проводить совместное расследование о его отравлении.

Напомним: Алексей Навальный находится в немецкой клинике "Шарите" с 22 августа. До этого он был госпитализирован с самолета в больницу в Омске с признаками отравления. После проведения лабораторных тестов федеральное правительство Германии объявило об однозначных доказательствах присутствия в организме российского оппозиционера химического нервного агента группы «Новичок».

Это является серьезным нарушением Конвенции о химическом оружии, поэтому к расследованию дела были подключены Организацию по запрещению химического оружия.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Павел Знавец
В предверии партизанской войны.
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]