Голос Америки: Дежурные любезности и скромные результаты

Руководитель Центра политического анализа и прогнозов, доктор политических наук Павел Усов заметил, что протестные акции в Беларуси приобретают новые формы. «Сейчас одной из таких форм стало локальное выражение несогласия. Особенно это заметно в Минске – когда район, двор или отдельные дома заявляют о своей позиции – создают свою символику, организуют внутридворовые протесты, и даже вчера были примеры, когда жители микрорайонов выгоняли ОМОН со своих территорий», – сказал Усов в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки». И добавил, что расценивает это как позитивный фактор, свидетельствующий об укреплении гражданского общества на местном уровне.





«А если говорить о глобальных тенденциях, то мы видим, что противостояние не уменьшается, даже несмотря на репрессии, оно возрастает, и сейчас, фактически, приобретает формы силового противостояния с милицией – срывы масок и даже непосредственные столкновения. Понятно, что и репрессии будут усиливаться, но репрессии – это огромная нагрузка на силовой аппарат, который требует дополнительного финансирования. На что сейчас и работает белорусская экономика», – констатировал он.

Третий союзник России после армии и флота?

Прокомментировал Усов и следующий пассаж Александра Лукашенко, сказавшего: «Мы ни у кого не должны спрашивать, проводить или не проводить у нас учения. Мы проводили и будем проводить … Нам ни в коем случае нельзя оглядываться на то, что нам скажут. Они с нами не считаются. Они не смотрят на наши настороженности, проводят учения тогда, когда хотят. Поэтому мы также… будем готовить свои армии».





«Это – его традиционная риторика в рамках разговоров с Путиным. С одной стороны, он подчеркивает, что ситуация, которая касается Беларуси, касается и всего “Союзного государства”, и что в интересах России и Путина сохранить власть Лукашенко в Беларуси. А второй момент – еще раз заявить о том, что протесты внутри страны инспирированы Западом с целью дестабилизировать обстановку не только в Беларуси, но и в России. То есть повторение того, что он сказал несколько дней назад в интервью Симоньян, что если “разберутся” с Беларусью, то следующей будет Россия. То есть эта та парадигма, которая принята властями в России и давно используется самим Лукашенко. Тем самым он пытается Путину продать свою “незаменимость” в плане сохранности “Союзного государства”, потому что кроме этого ему сейчас России предложить нечего», – считает Павел Усов.





Белорусский политический обозреватель Александр Федута также считает, что Лукашенко «эксплуатирует тему безопасности и международной напряженности вокруг России».





«Он позиционирует себя, как последний союзник России, забыв слова Александра III, утверждавшего, что у России только два союзника – ее собственные армия и флот. Так вот, Лукашенко пытается убедить Путина в том, что он является третьим союзником», –сказал Федута в беседе с корреспондентом Русской службы «Голоса Америки».





А упомянув о поздравлениях хозяина встречи в адрес гостя с «победой» на президентских выборах, эксперт добавил: «Путин в свое время и Виктора Януковича дважды умудрился поздравить с избранием на пост президента. Хотя Януковичу после этого пришлось пять лет ждать, пока он действительно стал президентом. Но я не думаю, что это был троллинг Лукашенко со стороны Путина. Скорее всего, тот использует этикетные формулировки для того, чтобы продемонстрировать, что разговаривает с равным. При этом об отсутствии внутрибелорусской легитимности Александра Лукашенко Путин тоже знает».

«Автократ встречается с узурпатором»

Российский политолог, журналист-международник Аркадий Дубнов полагает, что критическая ситуация в противостоянии протестующих и Лукашенко в Беларуси требует разрешения, которое зависит в первую очередь от России, а точнее – лично от Путина. Поэтому, по его словам, в Сочи «автократ встречается с узурпатором».





«И от того, как поведет себя первый, во многом зависит судьба второго, – уточнил он в комментарии для Русской службы «Голоса Америки». – Узурпатор, наверное, должен, на мой взгляд, за плотно закрытыми дверями, в беседе один на один, что подчеркивается, внушить Путину, что он контролирует, как и прежде, ситуацию в республике, что с ним можно иметь дело, что он готов вывести ситуацию из кризиса посредством принятия новой конституции и проведения новых(президентских) выборов».





Также Лукашенко необходимо доказать, что он готов решить трудные вопросы сотрудничества с Россией, которые раньше годами не решались, утверждает журналист: «Теперь белорусский лидер якобы созрел для этого, как он сказал накануне визита российскому послу в Минске Мезенцеву. И это, естественно, должно быть условием для предоставления Россией помощи Лукашенко – в первую очередь финансово-экономической. Необходимо срочно обеспечить устойчивость белорусского рубля, возможность его конвертирования».





Кроме того будут, видимо, решаться военно-политические вопросы, предположил Аркадий Дубнов: «Нужно продлить соглашения о дислокации российских военных объектов (центра слежения ВМФ и радиолокационной станции) в Беларуси. Они истекают в начале июня следующего года. Короче, Лукашенко готов идти на определенные уступки в обмен на гарантии поддержки со стороны Кремля. В Москве прекрасно понимают, что доверять Лукашенко нельзя и будут пытаться найти какие-то выходы из положения».





Но самое главное – Москва не готова поддержать протестующих Беларуси, не готова к тому, чтобы транзит власти там произошел не по сценарию, который предлагает Путин, заметил журналист. По его мнению, в Москве опасаются, что в Беларуси придет к власти человек, способный развернуться в сторону Запада.





«Поэтому, скорее всего, будет согласовываться транзитный период, когда Лукашенко будет тянуть время, обещать конституционную реформу и выборы, а Москва за это время подберет удобную для себя кандидатуру. Для этого, естественно, нужно разговаривать в тишине, один на один, чтобы не было свидетелей, утечек...» – резюмировал Аркадий Дубнов.

«Ни в Минске, ни в Москве не знают, что делать дальше»

В свою очередь, как кажется, политологу Кириллу Рогову, формат визита Александра Лукашенко в Россию, обусловлен тем, что ситуация противостояния власти и народа в Беларуси «зависла». «В этой связи не очень понятно ни в Минске, ни в Москве, что делать дальше,– пояснил он в комментарии Русской службе «Голоса Америки».– Этот визит был запланирован на предыдущем этапе (развития событий в республике) как демонстрация подвижек в процессе углубления интеграции (двух государств)».





По идее визит также должен был зафиксировать окончание острой фазы кризиса в Беларуси, считает политолог: «Но последнего не произошло, что спутало все карты сторонам. По всей видимости, они обсудили варианты дальнейшего противодействия протестам и возможные гарантии от Лукашенко насчет того, как пойдет процесс интеграции в обмен на политическую и финансовую помощь».





Насколько можно представить, в Сочи шел торг о взаимных гарантиях сторон, которые не склонны излишне доверять друг другу, предположил Кирилл Рогов. Этим, по его мнению, отчасти и объясняется демонстративная непрозрачность переговоров.