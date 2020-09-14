+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Керсти Кальюлайд напомнила власти Беларуси о суде в Гааге

Президент Керсти Кальюлайд предупредила нынешних лидеров Беларуси, которые применяют насилие для подавления мирных протестов оппозиции, о том, что они могут быть привлечены к ответственности в Международном уголовном суде.

Керсти Кальюлайд.Керсти Кальюлайд. Автор: Sergei Stepanov/ERR

"Очень важно, чтобы лица, принимающие решения в Минске, понимали, что Гаага в действительности находится не так уж далеко", - заявила Кальюлайд в понедельник в интервью ERR, сказав, что виновные в насилии против белорусской оппозиции должны быть как можно скорее наказаны. 

В Гааге находится Международный уголовный суд, который отвечает за привлечение к ответственности виновных в геноциде, преступлениях против человечности и военную агрессию. 

Кальюлайд подчеркнула роль стран Балтии и Польши в поднятии вопроса о Беларуси в Европейском союзе, но отметила, что судьбу Беларуси должен решать ее народ.

"Белорусский народ должен справиться с этим сам. Вмешательство извне невозможно и нецелесообразно. И это касается как Востока, так и Запада", - сказала президент Эстонии.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]