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Хотел, конечно, больше. Россия признала Лукашенко легитимным президентом

В Кремле Александра Лукашенко признают легитимным президентом Белоруссии. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».

Фото: изх открытого доступа

«Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов после того, как в Сочи завершилась встреча Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным.
lenta.ru
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