Фото: изх открытого доступа





«Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов после того, как в Сочи завершилась встреча Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным.



