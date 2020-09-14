Хотел, конечно, больше. Россия признала Лукашенко легитимным президентом
В Кремле Александра Лукашенко признают легитимным президентом Белоруссии. Об этом в понедельник, 14 сентября, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает «Интерфакс».
Фото: изх открытого доступа
«Александр Григорьевич является легитимным президентом Белоруссии», — подчеркнул официальный представитель Кремля, отвечая на вопросы журналистов после того, как в Сочи завершилась встреча Лукашенко с российским лидером Владимиром Путиным.
21:27 14/09/2020
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