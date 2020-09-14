Кремль открестился от действия белорусских силовиков
Действия белорусских правоохранительных органов в ходе протестов в этой республике не касаются двусторонних отношений России и Беларуси, заявил в понедельник пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков.
В ходе общения с журналистами, его спросили, обсуждались ли силовые действия против протестующих со стороны правоохранительных органов Беларуси.
"Это не касается двусторонних российско-белорусских отношений", - цитирует Пескова interfax.by
21:23 14/09/2020
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