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Путин – Лукашенко: «Знаем о вашем предложении начать работу по Конституции». Плюс фото дня – о языке жестов

В Сочи проходит встреча официальных лидеров России и Беларуси, которая началась с опозданием на час, и которую анонсировали как «максимально закрытую».

В Сочи проходит встреча официальных лидеров России и Беларуси, которая началась с опозданием на час, и которую анонсировали как «максимально закрытую».

Владимир Путин еще раз поздравил Лукашенко «с победой на президентских выборах».


– Но это было в письменном виде и по телефону. Сейчас рад возможности сделать это при личной встрече. Хочу пожелать вам всего самого доброго, успехов, – сказал глава России. – Мы видим, конечно, все знаем, что в Беларуси происходят внутриполитические события, связанные как раз с этими выборами. Вы нашу позицию хорошо знаете: мы за то, чтобы белорусы сами, без всяких подсказок и давления извне, в спокойном режиме и в диалоге друг с другом разобрались в этой ситуации и пришли к общему решению, как выстраивать свою работу дальше.

Мы знаем о вашем предложении начать работу по Конституции. Считаю, что это логично, своевременно, целесообразно. Нам известна и позиция, которую ваши представители изложили в ОБСЕ в последний раз в этой связи – в связи с работой над Конституцией. Уже создана, по-моему, соответствующая структура во главе с заместителем председателя Конституционного суда.

Уверен, что, имея в виду ваш опыт политической работы, работа и по этому направлению будет организована на самом высоком уровне, и это позволит выйти на новые рубежи в развитии политической системы страны, а значит и создаст условия для дальнейшего развития.


«Пул №3» уже назвал этот снимок – «Фото дня». А слова Лукашенко – «Вот эти события нам показали, что нам надо теснее держаться с нашим старшим братом», – «Фразой дня».
gazetaby.com
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