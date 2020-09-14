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Задержан член Координационного совета Константин Титов

Задержан еще один член Координационного совета по урегулированию политического кризиса в Беларуси юрист Константин Титов.


Об этом сообщила пресс-служба Виктора Бабарико со ссылкой на адвоката Титова.

Константин Титов входит в основной состав Координационного совета.

КС был создан по инициативе экс-кандидата в президенты Беларуси Светланы Тихановской, которая находится в Литве. Первое его заседание прошло 19 августа. На следующий день Генпрокуратура сообщила, что по факту создания и деятельности совета возбуждено дело по ст. 361 УК (призывы к действиям, направленным на причинение ущерба национальной безопасности).

В настоящее время из семи членов президиума КС на свободе и в Беларуси остается только Нобелевская лауреатка Светлана Алексиевич. К ней также пытались попасть неизвестные из силовых структур, но после того, как домой к Алексиевич приехали журналисты и европейские дипломаты, эти попытки прекратились.
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