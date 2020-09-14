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Янукевич: Словам «Кремль» или «Путин» нет и никогда не будет места в нашей формуле победы

Заместитель председателя Партии БНФ Алексей Янукевич прокомментировал слова Вероники Цепкало о том, что президент РФ в итоге поддержит народ Беларуси, отметив, что «словам "Кремль" или "Путин" нет и никогда не будет места в нашей формуле победы».



Об этом он написал на своей странице в социальной сети Facebook.

«Если наша нация проявляет такую силу и мужество, такую жажду свободы, такую способность к самоорганизации - нужны ли нам новые, еще более крепкие оковы?! Хотите помощи Путина? Вы хотите, чтобы «Владимир Владимирович стал нашим национальным героем»?! Готовы выпить чаю с новичком? Или угостите таким напитком своего политического оппонента? Готовы отправить своих сыновей воевать с соседними странами за еще большую славу такого "национального героя"?! Нам, белорусам, сейчас очень тяжело. Но не рассчитывайте ни на кого, кроме себя. И не просите помощи ни у кого, кроме Господа Бога. Мы верим! Мы можем! Давайте победим! Словам "Кремль" или "Путин" нет и никогда не будет места в нашей формуле победы», - написал Янукевич.
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