"В центре Европы в ХХІ веке пазвязан террор"





"Прошедшие в Беларуси 9 августа выборы и последовавшие за ними трагические события – убийства, избиения и пытки мирных демонстрантов – ввергли Беларусь в глубокий политический кризис. В центре Европы в XXI веке развязан террор в отношении мирных граждан Республики Беларусь, выражающих альтернативную власти точку зрения.





Материалы российских СМИ не всегда учитывают и отражают те процессы, которые реально происходят в Беларуси. Потому считаем важным донести до вас точку зрения значительной части белорусского общества.





Разрешение возникшего в Беларуси внутреннего кризиса могло бы быть инициировано в рамках действующего правового поля и существующих политических структур. Речь, прежде всего, о белорусском Парламенте, который призван представлять интересы граждан, всего общества.





К большому сожалению, ничего подобного не произошло. Действующая власть категорически отказывалась и отказывается признать кризис и искать цивилизованные способы его разрешения.





В существующих условиях по инициативе Светланы Тихановской, основного альтернативного кандидата на прошедших президентских выборах, был создан Координационный совет. Это гражданская платформа, в которую вошли представители различных групп общества.





Хотим особенно подчеркнуть: Координационный совет никогда не ставил и не ставит своей целью ухудшить отношения Беларуси и России, как это пытаются преподносить белорусские официальные каналы. Мы поддерживаем развитие белорусско-российских отношений во всех сферах.





Но для того, чтобы планировать хотя бы ближайшее будущее, планировать сотрудничество, необходимо разрешить серьезный конфликт внутри страны.





Для этого мы как гражданская платформа инициировали диалог по трем самым чувствительным вопросам:





1) прекращение насилия в отношении мирных граждан, расследование фактов насилия и наказание виновных в строгом соответствии с законом;





2) прекращение политических репрессий в стране и освобождения из тюрем и изоляторов граждан, которые им подверглись;





3) подготовка новых выборов, которые пройдут открыто и прозрачно, т.к. именно недоверие к официальным результатам прошедших 9 августа выборам, многочисленные зафиксированные факты фальсификаций вызвали широкий общественный протест.





Координационный совет не ставил и не ставит своей целью «захват власти», как это представляют некоторые СМИ. Власть должна сменяться в стране на выборах, результаты которых ни у кого не будут вызывать сомнений. Мы же как гражданская платформа, выступаем за то, чтобы в стране как можно скорее заработали базовые конституционные нормы. За то, чтобы любые проблемы в обществе решались путем диалога.





Однако в последние дни мы видим, что власть не только противится всем попыткам цивилизованного диалога, но наращивает насилие и давление в отношении мирных граждан. Представители государственных органов, призванных обеспечивать в Беларуси правопорядок и законность, избивали людей, разбивали витрины, проводили массовые задержания на улицах. Этому есть многочисленные видеосвидетельства.





В отношении членов созданного Координационного совета развязана настоящая война: практически все члены президиума либо задержаны и находятся в изоляторах, либо вывезены из страны против их воли и желания.





Продолжаются преследования и репрессии в отношении журналистов и СМИ, общественных организаций и общественных деятелей, бизнеса.





Действия белорусской власти за последний месяц, широко использующей арсенал насилия, провоцируют дальнейший рост протестов, радикализацию настроений в обществе, и с большой вероятностью могут привести страну к гуманитарной катастрофе.





Мы убеждены, что Россия как важнейший партнер Беларуси не может быть заинтересована в таком сценарии. Мы убеждены, что близкий нам российский народ хочет, чтобы Беларусь была мирной, спокойной страной.





Мы уверены, что стабильность в регионе важна не только для Беларуси, но и для России, и уже совершенно очевидно, что эта стабильность не может быть достигнута дальнейшими репрессиями и силовым подавлением мирных протестов. Только цивилизованным, переговорным путем должны разрешаться любые серьезные противоречия и конфликты.





Для нас является важным, чтобы мнение значительной части белорусского общества слышали и учитывали в России.





Позиция наших внешнеполитических партнеров и союзников, безусловно, имеет серьезное значение для белорусского народа, для будущего Беларуси и будущего белорусско-российских отношений.



