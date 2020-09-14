+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Политолог: Лукашенко не контролирует ситуацию в Беларуси

Накануне встречи Лукашенко и Путина 14 сентября российский политолог Глеб Павловский в интервью телеканалу «Настоящее время» заявил, что Лукашенко не контролирует ситуацию в Беларуси.



По его словам, для Лукашенко важно показать, что он еще сильная сторона, однако вчерашние протесты, которые прошли в разных уголках страны, доказывают обратное.

«Если он приползет к нему на четвереньках и будет просить помощи, то Путин может сделать из него все. И он не хочет этой ситуации. Значит, ему надо показать, что он контролирует Беларусь. А он ее не контролирует. Он контролирует силовой каркас по-прежнему, контролирует людей без формы и опознавательных знаков, которых, кажется, называют в Беларуси "тихари", которые могут быть кем угодно на самом деле и которые не связаны законом, в общем-то говоря, в своих действиях. Но этого мало, для Путина этого недостаточно», — уверен политолог.

Воскресные протесты показали, что Лукашенко не способен котролировать ситуацию. Глеб Павловский уверен, что в сложившихся обстоятельствах даже если Лукашенко захочет продать страну Путину, тот не купит, так как не уверен в контроле.

«Поэтому я не жду больших потрясений от завтрашнего [сегодняшнего] дня и я не думаю, что Путин, если он не сошел с ума, предложит военную помощь Лукашенко», — подытожил Павловский.
Сильные новости
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Игорь Драко
Пропаганда из России: так ли страшен черт?
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]