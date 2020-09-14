– Сегодня проходит встреча Лукашенко и Путина. Сумел ли глава Беларуси в последние дни показать, что контролирует ситуацию в стране?





– Конечно, нет. Вчерашние и позавчерашние события продемонстрировали, что несмотря на очень серьезный рост репрессий, масштаб протестов не убывает, их не удается сбить.





Более того, вчера, на мой взгляд, произошло важное и еще пока не до конца оцененное событие.

Демонстранты прорвались до Дроздов

и оставили там «подарки» у дома Лидии Ермошиной.





Для охраны себя и своей резиденции у Лукашенко сил еще хватает. А защитить других чиновников государство уже фактические не может. На мой взгляд, это очень важный сигнал.





Лукашенко приехал в Сочи со слабой позицией. С протестами он справиться не может и поэтому готов принять поддержку Путина.





– Bloomberg написал со ссылкой на источники в Кремле: Москва не может смириться с приходом к власти белорусской оппозиции путем уличных акций. Поэтому собирается и дальше поддерживать Лукашенко, при этом подталкивая его к постепенной передаче власти.





– Эта версия в общем-то проговорена самим Путиным. А также главой российского МИД Лавровым. И сам Лукашенко об этом вскользь говорил в интервью российским СМИ: должна состояться конституционная реформа, после которой пройдут досрочные выборы. Это попытка предложить протестующим компромисс, некую морковку.





Но что немножко удивительно: предложение идет не столько со стороны Лукашенко, сколько из Москвы. Таким образом хотят попытаться разрешить политический кризис в Беларуси.





Но у меня есть серьезные сомнения, что это удовлетворит протестующих.





Проект пока выглядит так: новая Конституция должна быть принята в 2022 году (во всяком случае так следует из утечек из документа, который белорусские власти передали ОБСЕ и России).





Допустим, конституционная реформа действительно состоится в 2022 году. А когда она вступит в силу? И когда досрочные выборы состоятся? Не к 2025 ли году, когда у Лукашенко закончится очередной президентский срок?





И непонятно, что за конституционная реформа будет принята. Возможно, пойдут путем Казахстана, когда у президента полномочия заберут, а передадут их другому посту, который займет Лукашенко.





То есть эта схема выглядит не слишком убедительно. Ладно, если бы она была предложена в ускоренном варианте (Конституция принимается через три месяца, президентские выборы – через полгода): с ней еще можно было бы согласиться.





Хотя опять же выборы в условиях режима Лукашенко вновь могут принести такие же результаты, как и выборы 9 августа.









Поэтому, на мой взгляд,

предложенная схема не решает белорусский кризис на сегодняшний день.





– Чего ожидаете по итогам сегодняшних переговоров в Сочи?





– У сторон разная повестка дня. Лукашенко нужны от России деньги, финансовая поддержка. А Кремль попытается принудить Лукашенко к варианту досрочных выборов и досрочного ухода.





Думаю, Лукашенко, конечно, что-то пообещает. Но вопрос в том, будет ли он это выполнять и будет ли зафиксировано обещанное в документах.





Лукашенко сейчас может пообещать все что угодно.





А когда с российской помощью он укрепит власть, то все свое обещания может так хитро интерпретировать, что фактически ничего не изменится.