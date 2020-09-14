Также он публично осудил пытки беларуских силовиков. По словам посла Евдоченко, насилие не может быть оправдано, поэтому «ответственные за жестокость должны быть привлечены к ответственности».





По словам посла, новое будущее Беларуси без насилия и с реформами возможно и с Лукашенко. Но для этого, как уверяет Евдоченко, президента придется вовлечь в диалог с обществом. На вопрос, что будет делать посол, если выяснится официально, что большинство граждан Беларуси выступают за другого президента, Евдоченко ответил: «Тогда я подчиняюсь людям».



