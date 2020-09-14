На сегодня известно о семи смертях, так или иначе связанных с послевыборными событиями: Константин Шишмаков, Александр Тарайковский, Никита Кривцов, Александр Вихор, Геннадий Шутов, Артем Паруков, Александр Будницкий. Ни по одному из этих случаев о возбуждении уголовного дела не сообщалось. Согласно официальной версии, все жертвы сами виноваты в своей смерти.





При этом правоохранительная система закрывает глаза на очевидные и доступные доказательства. Самый вопиющий случай – это дело Александра Тарайковского. Мужчина погиб в центре Минска при многочисленных свидетелях. Имеются фото- и видеоматериалы с разных ракурсов, запечатлевшие момент смерти.









По изначальной официальной версии, Тарайковский убит взрывом гранаты, которую он держал в руке и хотел бросить в бойцов спецназа. Тем не менее, вдова погибшего, видевшая его труп в морге, сообщила, что с его руками все в порядке. Согласно медицинскому заключению, причиной смерти стала массивная кровопотеря из открытой раны в грудной клетке.





Сергей Устинов, «на сегодняшний день уголовное дело не возбуждено не то, что по факту убийства Тарайковского силовиками, а не возбуждено даже по факту смерти, проводится проверка. В связи с тем, что не возбуждено уголовное дело, близкие родственники не признаны потерпевшими и фактически не имеют никаких прав в данном процессе». Как сообщил « Ежедневнику » член правления «Правовой инициативы», «на сегодняшний день уголовное дело не возбуждено не то, что по факту убийства Тарайковского силовиками, а не возбуждено даже по факту смерти, проводится проверка. В связи с тем, что не возбуждено уголовное дело, близкие родственники не признаны потерпевшими и фактически не имеют никаких прав в данном процессе».





Пытки остаются безнаказанными

Долгое время подобным образом игнорировались и факты серьезных увечий, которые белорусские граждане получили во время событий 9-12 августа.





Несмотря на медицинские документы, свидетельства самих пострадавших и широкое освещение в прессе, ни об одном уголовном деле общественности неизвестно.





Официальные лица на все вопросы отвечают либо в духе «пострадавшие ОМОНовцы тоже есть», либо и вовсе отшучивались про «раскрашенные задницы».





Однако не до шуток стало, когда





ООН заявила о 450 задокументированных случаях пыток и жестокого обращения с людьми в Беларуси.





Генпрокуратура, еще при бывшем руководителе, сообщила о создании межведомственной комиссии по расследованию сообщений о жестоком обращении с протестующими в тюрьмах. Однако начала ли комиссия свою работу, и кто конкретно вошел в ее состав, неизвестно.





В МВД же была другая реакция: некоторых пострадавших, которые заявляли о своих травмах, вдруг начали повторно вызывать в милицию и возбуждать против них уголовные дела.





«К сожалению, это обычная практика – когда есть заявление о пытках, возбуждать уголовное дело на заявителя, чтобы надавить на человека. Когда над тобой висит «уголовка», тут уже многим не до отстаивания своих прав. Притом, возбудить дело за сопротивление сотруднику органов внутренних дел или иному лицу, охраняющим общественный порядок (ст.363 Уголовного кодекса Беларуси) или за насилие либо угроза применения насилия в отношении сотрудника органов внутренних дел (ст.364) не так уж и сложно», - отметил Сергей Устинов.





По его словам, такую меру можно применить не ко всем пострадавшим. «Я так понимаю, что когда человек пришел в СК и подал заявление, сотрудники начинают просматривать кучу видеоматериала и искать данного человека на всех видео. Если он хоть как-то более-менее активно засветился на этих видео, то возбуждается уголовное дело».





Насилие вернулось после недолгой паузы

После того, как обществу стало известно о страшных событиях первых трех дней после выборов, силовики некоторое время опасались применять насилие. Однако неделю назад они снова вернулись к привычным методам, но на этот раз не в массовом масштабе.





Например, в воскресенье, 6 сентября, в центре Минска снято видео, на котором неизвестные люди с резиновыми дубинками избивают лежачего несопротивляющегося человека.





Правозащитные организации из Международного комитета по расследованию пыток в Беларуси подали заявление в Следственный комитет с требованием возбудить уголовное дело по факту превышения полномочий должностными лицами. Но СК опять же возбудил уголовное дело «по факту организации и активного участия в групповых действиях, грубо нарушающих общественный порядок 6 сентября в центральной части города Минск», то есть против тех, кого били.





«Лишь после того, как государство не отреагирует на подобное заявление, мы сможем на международном уровне сказать, что оно знало и проигнорировало, а значит не расследовало факт пыток», - объяснил Сергей Устинов.





О многих случаях до сих пор неизвестно

Сами потерпевшие от насилия со стороны силовиков не всегда стремятся заявлять об этих фактах. Это подтверждают опросы, проводимые Международным комитетом по расследованию пыток в Беларуси.





«Некоторые не верят в справедливое расследование, и нужно сказать, небезосновательно. А некоторые просто боятся, тем более после того, как на самих заявителей начали возбуждать уголовные дела», - отметил Сергей Устинов.