Ермошина сбежала?

"Лидия Михайловна в тот момент не находилась в доме и она там не проживает. Других комментариев не будет", - рассказали TUT.BY в приемной Ермошиной.





Напомним, во время «Марша героев» 13 сентября из колонны, двигающейся по проспекту Победителей, часть протестующих прошла в Дрозды, где живут белорусские чиновники.





Примерно тысяча демонстрантов дошла до дома Ермошиной. Люди оставили там плакаты и «символичные подарки». Когда люди стали отходить от дома главы ЦИК, подъехали автобусы без номеров и начались задержания.





Также силовики применили светошумовые гранаты, хотя и отрицают это. Также на видео слышны звуки, похожие на выстрелы.











