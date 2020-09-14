Встреча 14 сентября Владимира Путина и Александра Лукашенко будет особенной. Она пройдёт в сочинской резиденции российского президента «Бочаров ручей» абсолютно без прессы. Даже журналистов государственных СМИ в резиденции не будет.





Об этом рассказал корреспондент кремлевского пула Дмитрий Смирнов.





«Наша Ніва» передает, что делегаций на сегодняшних переговорах тоже не будет.





У Кремля и Лукашенко разные планы

Между тем директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований Арсений Сивицкий спрогнозировал повестку переговоров Лукашенко и Путина. По его мнению, стороны будут обсуждать рефинансирование долга Беларуси ($600 млн), погашение задолженности за российский газ ($330 млн), дорожную карту выхода из политического кризиса и освобождение политических заключённых.





По мнению Сивицкого, никакого подписания документов по углублению интеграции не будет, поскольку «Лукашенко по-прежнему отказывается от этой сделки, а в Москве решили перейти к другому сценарию удержания Беларуси в своей сфере влияния». Главным пунктом повестки переговоров станет дорожная карта решения белорусского кризиса.





«Лукашенко везёт в Сочи свой план, предполагающий выход из кризиса через общенациональный диалог с подконтрольной оппозицией и проведение конституционной реформы в течение 3-5 лет. Его уже направили и в ОБСЕ, и в Москву. Сразу отметим, что Кремль этот план категорически не устраивает, поэтому российские стратеги разработали свой», — считает директор центра.





В частности, по его словам, план Кремля предусматривает смену белорусского режима через трансфер власти от Лукашенко к новой оппозиции в течение года и переход к парламентской республике. Также Лукашенко предлагается добровольная отставка и переезд в Россию с персональными гарантиями и почестями как бывшему президенту.





«Планы Минска и Кремля диаметрально противоположные. Лукашенко добровольно уходить никуда не собирается, а у Кремля нет времени, желания и доверия ждать реализации плана официального Минска в течение 3-5 лет, в результате которого Лукашенко опять всех в Кремле обведет вокруг пальца.





Поэтому здесь вырисовывается новая конфликтная ситуация, последующие недели стоит ожидать эскалации напряжённости и серьёзного разворота Минска в отношениях с Кремлем назад к курсу и риторике, существовавшими до президентских выборов 2020 года», — считает эксперт.





Однако, по его словам, «ни белорусы, ни мировое сообщество уже не поверят заявлениям об угрозе со стороны России». При этом Кремль может перейти к силовому сценарию смены режима в Минске наподобие штурма дворца Амина/ Бакиева.





«Но всем в Беларуси и в мире уже будет все равно, да еще и приветствовать будут эти «усилия по силовой демократизации» со стороны Кремля после того беспредела и grey zone, которые устроили белорусские власти своими собственными руками в центре Европы», — заключил Сивицкий.









Арсений Сивицкий — сооснователь и директор Центра стратегических и внешнеполитических исследований, руководитель программы исследований проблем региональной и международной безопасности, магистр философских наук.





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