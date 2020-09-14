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Европарламент обсудит Беларусь и ситуацию с Навальным

Политическая ситуация в Беларуси и отношения с Россией в связи с ситуации с Навальным включены среди других международных вопросов в повестку дня пленарной сессии Европарламента, которая пройдет с 14 по 17 сентября в Брюсселе.



"Депутаты Европарламента проанализируют ... политические события и народное восстание в Беларуси после спорных президентских выборов 9 августа, ситуацию в России и отравление российского оппозиционного политика и антикоррупционного активиста Алексея Навального, а также недавний кризис и разворачивающиеся события в Ливане", - говорится в официальном сообщении о повестке дня сессии.

В нем отмечается, что дебаты по международным делам начнутся во вторник после дискуссии на тему "Подготовка специального заседания Европейского совета с упором на опасную эскалацию в регионе Восточного Средиземноморья".

В международном блоке повестки дня перед депутатами выступит и на их вопросы ответит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

"Незаконодательные" резолюции по международным вопросам, в том числе резолюции по России и Беларуси, будут поставлены на голосование в четверг.

Центральное место в повестке дня сессии займет тема кризиса COVID-19, его уроков и результатов действий Брюсселя, а также финансирования грандиозного плана посткризисного восстановления и модернизации экономики ЕС.
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