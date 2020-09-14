Европарламент обсудит Беларусь и ситуацию с Навальным









"Депутаты Европарламента проанализируют ... политические события и народное восстание в Беларуси после спорных президентских выборов 9 августа, ситуацию в России и отравление российского оппозиционного политика и антикоррупционного активиста Алексея Навального, а также недавний кризис и разворачивающиеся события в Ливане", - говорится в официальном сообщении о повестке дня сессии.





В нем отмечается, что дебаты по международным делам начнутся во вторник после дискуссии на тему "Подготовка специального заседания Европейского совета с упором на опасную эскалацию в регионе Восточного Средиземноморья".





В международном блоке повестки дня перед депутатами выступит и на их вопросы ответит высокий представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.





"Незаконодательные" резолюции по международным вопросам, в том числе резолюции по России и Беларуси, будут поставлены на голосование в четверг.





Центральное место в повестке дня сессии займет тема кризиса COVID-19, его уроков и результатов действий Брюсселя, а также финансирования грандиозного плана посткризисного восстановления и модернизации экономики ЕС.







