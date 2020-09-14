Сколько людей еще нужно посадить в Беларуси для наведения порядка?

Таких масштабных преследований инакомыслящих не знала еще ни одна страна постсоветского пространства. При этом, если после 9-10 августа власти взяли перерыв, поняв, что переборщили с общим числом задержанных, то затем с новыми силами принялись за «наведение порядка». Не щадят никого, ни мужчин, ни женщин, ни врачей, ни журналистов, ни даже «бывших», посмевших наконец сказать, что думают. На представлении нового генерального прокурора Александр Лукашенко даже прокурорам дал ясно понять, что снисхождения не будет в том числе и к ним, предупредив: «не предавайте». С одной стороны это ясно показывает, что бурлит уже даже Генеральная прокуратура, а с другой, демонстрирует явное намерение Александра Лукашенко идти до конца.





Впрочем, речь сейчас не о нем, о своем намерении идти до конца он заявил уже давно, и все согласились, что так оно и есть. Вопрос в другом, до какого конца собираются идти все остальные. Какое количество людей собираются посадить, оштрафовать, побить, убить, выдворить из страны, пока не поймут, что все это уже бессмысленно? Ведь очевидно же, что каждое действие со стороны властей вызывает десятикратное противодействие со стороны людей. Причем, мирное. Тут для реального наведения порядка, которого хотят все в этой стране (просто видят его по-разному) властям следовало бы сказать, сколько реально людей они хотят посадить для воцарения спокойствия. Сказали бы, нужно посадить 100 тыс. человек. Думаю, что люди сами бы пришли. Сказали бы «Сажайте!», чтобы силовики наконец поняли всю тщетность их попыток подавить протесты подобными методами. Это сэкономило бы всем время, а государству – огромные бюджетные средства, которые идут на поддержку силового блока и на выплату премий отличившимся.





Вот посадили почти весь президиум Координационного совета, разве что-то изменилось? КС в страхе разбежался? Вовсе нет, продолжает функционировать, но уже без президиума. И что дальше тут собираются делать власти – садить всех членов КС? Хоть кто-то в стране, кроме Лукашенко (он уже живет в другой реальности), действительно думает этим что-то изменить?





Классическим примером, доказывающим глупость властей, является минский двор по ул.Червякова. Ну нарисовали на стене мурал c диджеями Перемен. Разве кому-то он мешал? Нет. Журналисты написали об этом, показали фото и на этом бы все завершилось. Но в своем стремлении подавить всякое инакомыслие, всякое желание выразить хоть как-то свое мнение, власти начали закрашивать мурал, а когда он возрождался, выставлять у стены охрану. И что, разве люди замолчали в страхе? Как раз наоборот. Начав тушить маленький костерок бензином, власти разожгли большой пожар, причем уже не только в одном дворе. За рекордное время двор стал неформальной «площадью Перемен», куда начал стекаться народ не только с близлежащих домов. В субботу там был настоящий праздник свободы, на котором силовики выглядели явно растерянными, так как не знали, что с этим делать. Не разгонять же и не хватать людей только потому, что они гуляют в своем дворе целыми семьями. Даже Владимир Пугач не колеблясь согласился бесплатно выступить на общем балконе перед людьми, чем еще больше подогрел интерес к «площади Перемен», которая за рекордное время стала популярнее у минчан и гостей столицы, чем все остальные места Минска. Боле того, пример двора на ул.Червякова вдохновил и десятки (пока десятки) других дворов, которые устроили у себя такие же гуляния. И что теперь с этим будут делать власти, загонять в каждый двор «черносотенцев», чтобы те не давали людям собираться вместе и общаться? «Больше трех не собираться!» Или может быть, они посадят на 15 суток лидера J:MOPC, тем более, что он и в КС входит? А может хватить ума, вернее глупости, «уголовку» ему пришить? Ну пусть попробуют. А началось ведь все просто с того, что диджеи поставили на официальном мероприятии песню Виктора Цоя. Не заметь власти этого и сделай вид, что не заметили, на этом бы все и завершилось: люди бы послушали, журналисты написали и все. А в итоге мы видим сейчас, во что вылился порыв души двух парней и последующая глупость властей.





Или начали флаги срывать с крыш домов и даже с балконов, что привело к тому, что флагов стало еще больше, а народные символы начали появляться буквально везде: на скамейках, заборах, деревьях, на дорогах…





Аналогичная ситуация с маршем женщин, который уже успел стать традиционным субботним событием. Как только власти начали женщин хватать, на следующем же марше женщины начали хватать силовиков и «тихарей», сдирая с них черные маски. В ответ власти начали давить женщин больше, пакуя их уже пачками. Но разве кто-то реально думает, что это их утихомирит? Это лишь разогреет женщин к следующей субботе. Я не удивлюсь, если на очередном марше женщины уже не ограничатся срыванием масок, а начнут бросать в силовиков и «тихарей» свои окровавленные прокладки со словами «Хотите нашей крови, берите, пейте!». По крайне мере, тема уже активно обсуждается в соцсетях, после пошлой шутки российских пропагандистов про бело-красно-белый флаг. И что тогда в ответ будут делать власти, хватать еще больше, а окровавленные прокладки прикладывать к делам в качестве доказательств? Конечно, безумия у них может хватить и для этого.





Или вот задержания студентов. Они после этого разве перестали выходить, петь и протестовать. Конечно же нет. Более того, к студентам начали присоединяться и преподаватели – более умно и утонченно. Они не выходят на улицы, чтобы не нарушать белорусское антипротестное законодательство, а просто записывают и распространяют свои обращения, чтобы показать, что они против насилия и за свободу. И что теперь сделает власть, уволит десятки преподавателей?





Также произошло с футболистами. Ну вышли «Крумкачы» в солидарных майках на матч, показали свое отношение к происходящим событиям – имеют право. Но властям ведь неймется, поэтому взяли и наказали их штрафом. В ответ уже около сотни белорусских футболистов записали и распространили свое обращение к народу, которое по силе воздействия на белорусов в десятки раз сильнее маек. И что теперь власть сделает с этим, накажет всю сотню? Так завтра их уже будет тысяча.









Или попытка выдворить Колесникову в Украину, чем она в итоге обернулась для властей? Да такого вдохновляющего примера белорусский протест еще никогда не получал.





А история с PandaDoc, она хоть какие-то дивиденды властям принесла? Нет, одни лишь огромные потери, которые множатся каждый день, и новые протесты. Уже целые партизанские отряды в сети появились, которые грозят обвалить всю государственную систему. А с ними уже привычными методами, при помощи дубинок и необразованных бритых парней, напоминающих сами знаете кого, не справиться.





Есть крылатое латинское выражение Sapienti sat, в различных переводах «умному достаточно», «для понимающего достаточно», «умный поймет». Так вот, за последний месяц любой умный человек должен был понять, что все предпринимаемые властями меры приводят к прямо противоположному результату. Понятно, что Лукашенко просто не хочет ничего понимать. Он пойдет до конца, посадит и миллион, и два и три миллиона. Но остальные, кто вокруг него, должны ведь уже понять. У не верю, что среди них так мало умных людей – тех самых, которые ушли, не желания принимать участия в этом театре абсурда. Вопрос в том, сколько остальным нужно посадить, оштрафовать, выдворить из страны, избить, закопать в лесу, чтобы наконец прозреть и понять? Сколько им будет достаточно? Судя по всему, и милиция начинает просыпаться. В воскресенье в Жодино майор милиции кулаком в лицо ударил женщину, люди сразу же ринулись на ее защиту, а вот сотрудники милиции, в том числе ГАИ, защищать своего не бросились.





Сейчас власти начинают пробовать новые методы запугивания, угрожая родителям, что заберут у них детей, якобы за то, что подвергают их опасности. Но разве протестующие люди представляют для детей опасность? Да более милых и доброжелательных людей найти сложно. Кто реально представляет для детей опасность и создает ее, так это сами силовики. Именно из-за их действий пугаются и плачут дети. Это опять же понято любому умному человеку. Поэтому если власти претворят в жизнь эту угрозу и задерут хотя бы одного ребенка, это просто взорвет белорусское общество. Ведь белорусы очень хорошо помнят, кто еще вот так вот забирал у них детей. Тем более, все прекрасно понимают, кто реально плохой родитель: кто берет ребенка на праздник свободы или кто дает ему боевой автомат.





В минувшие выходные по всей Беларуси задержали под тысячу человек несмотря на то, что белорусские киберпартизаны предупредили Лукашенко о последствиях. И теперь вопрос на засыпку, кому от этих задержаний будет хуже? Ведь на место каждого задержанного встанут не менее еще десятка возмущенных из числа друзей, родственников, коллег и просто сочувствующих знакомых. И киберпартизаны пусть и не все свои угрозы претворят в жизнь, но уж точно в долгу не останутся. Они уже показали, что могут, и парням с дубинками до них точно не дотянуться.