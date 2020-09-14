В Польше считают, что Лукашенко потерял легитимность / фото REUTERS





Действующая белорусская власть в лице Александра Лукашенко потеряла легитимность. Об этом заявил новоназначенный министр иностранных дел Польши Збигнев Рау, передает "Польское радио"





"Мы не можем считать президента Александра Лукашенко как такового, который имеет легитимность от демократического общества. Это совсем другой субъект (политики — ред.). Поэтому наша политика адресована белорусском обществу", - отметил он.