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Граждане России просят Путина отозвать признание «победы» Лукашенко

Граждане России подписывают петицию к руководству РФ с требованием отозвать признание итогов президентских выборов в Беларуси.



«Президент Российской Федерации! Члены Российского Правительства! Депутаты Федерального Собрания!

Уже месяц, с 9 августа 2020 года, граждане Беларуси всей страной протестуют против беззакония Александра Лукашенко, фальсифицировавшего выборы и устроившего показательное насилие над людьми. Лукашенко отказывается от диалога с народом Беларуси, сажая в тюрьмы и незаконно выдворяя за границу его представителей.

Мы, российские граждане, работники производства, науки и культуры, студенты и пенсионеры, представители бизнеса, спорта, бюджетных организаций и государственных органов требуем от вас незамедлительно отозвать признание "победы" Лукашенко в президентских выборах. Мы платим вам за вашу работу, и она должна выполняться честно. Вы должны последовать за всем цивилизованным миром и руководителями стран, которым дорога жизнь, здоровье и достоинство граждан Беларуси, самой близкой нам страны.

Лукашенко нелегитимен, он не президент Беларуси, он должен уйти. Выскажитесь на этот счет ясно и твердо. Помогите защитить граждан Беларуси! Встаньте на сторону добра!».
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