Воскресный Марш героев в Минске и других городах показал, что протестная активность белорусов по-прежнему высока. Демонстранты пытались пройти (и часть даже прошла) к элитному поселку Дрозды, где расположена одна из резиденций Александра Лукашенко. Так что он на встрече с Владимиром Путиным в Сочи 14 сентября не сможет похвастаться, что сбил волну, оседлал ситуацию, пишет политический аналитик Александр Класковский.





В Сочи Лукашенко, надо думать, попробует выпросить-таки кредит на рефинансирование белорусского долга той же России.





Но пока Москва не торопится открывать закрома перед белорусским вождем. В любом случае кредит в 600 млн или даже в миллиард долларов не решит проблем белорусской экономики. Она и так уже была в стагнации, а теперь, после скандальных выборов, станет проседать все сильнее.





Так что Кремль, вписавшись сейчас за Лукашенко, взял на себя во всех смыслах неблагодарную миссию. Нереформированная экономика Беларуси с большим неэффективным госсектором — настоящая черная дыра.

А уж теперь реформировать ее Лукашенко тем более не станет. Он и так сокрушается, что породил «буржуйчиков», которые-де и гонят революционную волну.





Надо думать, что в Сочи с белорусской стороны прозвучат также традиционные просьбы дать газа и нефти подешевле. Но российская сторона и прежде была в этом плане неуступчива, связывая цены на энергоносители с «углублением интеграции». Теперь же можно напирать на это еще сильнее.





Правда, есть закавыка. До 9 августа комментаторы дружно твердили, что ей выгоден ослабленный по итогам выборов Лукашенко. Но в итоге он оказался чересчур ослабленным. С правителем, чья легитимность настолько подорвана и чья перспектива усидеть в кресле надолго — под большим вопросом, заключать серьезные политические пакты очень рискованно. Ведь они потом могут быть признаны юридически ничтожными.





Поэтому вполне вероятно, что Москва сейчас предпочтет поглубже войти в белорусскую экономику, прикупить стратегических активов. Также не исключено, что Россия попробует застолбить здесь и свое военное присутствие.





Наконец, остается интрига в вопросе, как видит Кремль политическое будущее Лукашенко. По мнению многих обозревателей, он стал слишком токсичным партнером. Вдобавок нет уверенности, что он задушит революцию окончательно. Так что встает вопрос о некоем транзите власти в Беларуси.





Анонимные источники из числа приближенных к Кремлю людей заявили Bloomberg: Москва хоть и не доверяет Лукашенко, но не может смириться с приходом оппозиции к власти в результате уличных протестов и будет поддерживать его, поощряя шаги к возможной передаче власти.





Очевидно, что именно Москва будирует тему конституционной реформы в Беларуси. Вероятно, Кремлю и впрямь был бы по душе контролируемый транзит власти с приходом к рулю некоей лояльной к России фигуры.





Но здесь для Москвы возникают две трудности. Во-первых, не факт, что сам Лукашенко, в случае если он снова возьмет ситуацию в стране под достаточно жесткий контроль, согласится с предложениями Кремля оставить кресло.





Во-вторых, остается фактор политически пробудившегося белорусского народа, который вряд ли легко согласится, чтобы его будущее определяли Лукашенко на пару с Кремлем. Российская верхушка наверняка испытывает экзистенциальный страх, что при любой смене власти Беларусь неизбежно пойдет путем демократии, укрепления национальной идентичности, европейских ценностей.





Во всяком случае, мы видим, что Москва отвергает возможность диалога со Светланой Тихановской, которую многие белорусы считают реальной победительницей минувших выборов, и вслед за белорусскими властями объявляет созданный по ее инициативе Координационный совет незаконной структурой. Похоже, что пока правящая элита РФ не видит, на кого, кроме Лукашенко, можно поставить в Беларуси. Мощных сил и ярких деятелей явно пророссийского толка здесь нет.





Напрашивается вывод, что пока в отношениях между Путиным и его давним белорусским партнером, скорее всего, будет преобладать то, что политологи называют солидарностью диктаторов. Впрочем, это вряд ли помешает первому попытаться выжать из второго максимум уступок как по частным, так и по стратегическим вопросам.





Причем и нажима в плане «углубления интеграции» полностью исключать нельзя. Кремлю важно посильнее привязать к себе Беларусь и экономически, и институционально, чтобы страна оставалась на крючке при любой смене власти.









А поскольку позиции Лукашенко как никогда слабы, то, соответственно, риски для суверенитета как никогда сильны. Да, бессменный президент Беларуси не хотел бы делиться властью, но если возникает выбор между дележом и ее полной потерей под народным давлением, то вариант превращения страны в протекторат России отнюдь не исключен.





Что этому может помешать? То же самое народное давление. Сторонникам перемен в Беларуси суждено бороться против двух зол сразу — анахроничного репрессивного режима в своей стране и опасности имперской экспансии. Политическое пробуждение нации, уже неузнаваемо изменившее страну, способно предотвратить и сдачу кусков суверенитета.