Россия направила в Беларусь псковских десантников, но обещала забрать









Десантники двух стран отработают вопросы взаимодействия слаженности подразделений, сказано в сообщении.





Всего от Российской Федерации в учениях примут участие около 300 военнослужащих и около 70 единиц боевой и специальной техники.





Сроки проведения учений – 14–25 сентября. По их завершении псковские десантники вернутся к месту постоянной дислокации, подчеркивает агентство.





9 сентября стало известно, что совместные российско-белорусско-сербские антитеррористические учения под таким же названием, "Славянское братство", которые были запланированы на 10–15 сентября, не состоятся. От участия в них отказалась Сербия.



