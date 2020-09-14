Лукашенко и Путин встретятся сегодня в Сочи

На прошлой неделе сообщалось, что белорусский лидер собирается побывать с визитом в РФ. В пятницу стало известно, что это произойдет 14 сентября, позже обнародовали и место встречи глав государств.





"В Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом", – сообщили в Кремле.





Известно, что в минувшую пятницу президент России провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, чтобы в том числе обсудить визит президента Беларуси. По предварительной информации, Лукашенко и Путин в понедельник не планируют в ходе встречи подписывать какие-либо документы и общаться с журналистами.



