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Лукашенко и Путин встретятся сегодня в Сочи

Президенты Беларуси и России Александр Лукашенко и Владимир Путин проведут встречу в Сочи в понедельник.

На прошлой неделе сообщалось, что белорусский лидер собирается побывать с визитом в РФ. В пятницу стало известно, что это произойдет 14 сентября, позже обнародовали и место встречи глав государств.

"В Сочи состоится встреча Владимира Путина с президентом Республики Беларусь Александром Лукашенко, который будет находиться в Российской Федерации с рабочим визитом", – сообщили в Кремле.

Известно, что в минувшую пятницу президент России провел совещание с постоянными членами Совбеза РФ, чтобы в том числе обсудить визит президента Беларуси. По предварительной информации, Лукашенко и Путин в понедельник не планируют в ходе встречи подписывать какие-либо документы и общаться с журналистами.
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