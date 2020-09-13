Об этом он рассказал в ходе выступления в Праге на международном симпозиуме о демократии, который организовала неправительственная организация Institute H21, передают «РИА Новости»





«В нынешней ситуации с Беларусью Россия пока ведет себя осторожно, ее прямая военная интервенция в этой стране не грозит. Угрозой видится, скорее, постепенное ограничение суверенитета Беларуси», - сказал Петршичек.





Министр подчеркнул, что необходимо поддерживать гражданские инициативы, а также церковь и независимые профсоюзы в стране, чтобы оказывать давление на Президента Александра Лукашенко и «вынудить его к переговорам с представителями оппозиции и предотвратить нарушение суверенитета и территориальной целостности Беларуси».





По мнению Петршичека, нынешняя ситуация в нашей стране носит переломный характер, поскольку «граждане пробудились от политической апатии». Глава МИД Чехии добавил, что в течение пандемии коронавируса Лукашенко наглядно показал, что «потерял контакт с реальностью и не понимает, что происходит в его стране».