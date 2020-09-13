Папа Римский призвал власти услышать своих граждан









Он заявил, что народные демонстрации протеста выражают нарастающее беспокойство гражданского общества в условиях особо критических политических и социальных ситуаций. Глава католической церкви призвал протестующих сохранять мирный характер власти, а власти прислушаться к голосу своих сограждан и пойти навстречу их законным устремления, обеспечивая полное уважение человека и гражданских свобод.





Понтифик не выделял отдельную страну или отдельные протесты.





Он также призвал католическую общественность всех стран, где идет гражданское противостояние, работать на диалог, примирение и прощение, сообщают Vatican News.