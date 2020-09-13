Фотофакт: В центре Киева - акция солидарности с белорусским народом
На Майдане Незалежности в Киеве проходит акция солидарности с белорусским народом в борьбе за свободу и независимость.
Об этом сообщает корреспондент Укринформа.
Несколько десятков белорусских и украинских активистов держат флаги Беларуси и плакаты с фотографиями, снятыми во время протестов.
Активисты планируют отправиться к посольству Беларуси по маршруту: Майдан Незалежности - ул. Крещатик - ул. Б.Хмельницкого - ул. Коцюбинского, 3.
Ситуация на акции спокойная.
16:05 13/09/2020
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