Москва в шоке от масштабов белорусских протестов — Bloomberg













И хотя Москва не доверяет Лукашенко, она не может смириться с приходом к власти белорусской оппозиции путём уличных акций. Поэтому собирается и дальше поддерживать белорусского руководителя, при этом подталкивая его к постепенной передаче власти.





В понедельник 14 сентября Лукашенко летит в Сочи на переговоры с Путиным. Это будет их первая личная встреча после президентских выборов в результате которых, по данных ЦИК, белорусский руководитель набрал 81,1% голосов избирателей. Руководитель России стал одним их немногих лидеров стран, которые поздравили Лукашенко с победой.