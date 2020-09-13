Марш героев. Ежевоскресная акция протеста в столице. Прямой эфир
13 сентября на 14 часов в Минске анонсирован Марш героев, который должен стать уже пятой подряд акций, которая по воскресеньям собирает только в Минске до 200 тысяч белорусов. Две предыдущие акции отличились жесткими задержаниями.
Люди, как и ранее, разными колоннами стекаются в центр города со всех окраин. Как и ранее, без задержаний не обходится.
Впервые за 5 недель протестов колючей проволокой оцепили Октябрьскую площадь.
По поводу сегодняшнего марша с обращением выступила Светлана Тихановская: «Я поздравляю всех с еще одним воскресеньем свободы. Сегодня марш посвящен нашим героям — всем, кто продолжает борьбу. Давайте покажем режиму, что мы — мирный народ, который не приемлет насилие и ложь. Уверена, что все, кто за перемены, будут сегодня на марше».
14:29 13/09/2020
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