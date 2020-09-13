+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Марш героев. Ежевоскресная акция протеста в столице. Прямой эфир

13 сентября на 14 часов в Минске анонсирован Марш героев, который должен стать уже пятой подряд акций, которая по воскресеньям собирает только в Минске до 200 тысяч белорусов. Две предыдущие акции отличились жесткими задержаниями.

Марш героев. Ежевоскресная акция протеста в столице. Прямой эфир


Люди, как и ранее, разными колоннами стекаются в центр города со всех окраин. Как и ранее, без задержаний не обходится. 

Впервые за 5 недель протестов колючей проволокой оцепили Октябрьскую площадь.

По поводу сегодняшнего марша с обращением выступила Светлана Тихановская: «Я поздравляю всех с еще одним воскресеньем свободы. Сегодня марш посвящен нашим героям — всем, кто продолжает борьбу. Давайте покажем режиму, что мы — мирный народ, который не приемлет насилие и ложь. Уверена, что все, кто за перемены, будут сегодня на марше».
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Ольга Карач
Шурик уходит в небо
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]