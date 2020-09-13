+Я-новости +Гугл-news #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Instagram Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ: Протесты Референдум Белгазпромбанк Выборы-2020 Беларусь-Россия Павел Шеремет Экономический кризис

Жириновский собирается провести в Беларуси парад с участием 100 тысяч патриотов России

Жириновский решил провести в Беларуси парад с участием патриотов России.




Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Минске парад дружбы и любви белорусов и россиян.

Со слов российского политика, если это сделать, то все смогут понять, что Москва не собирается вводить войска в Беларусь.

Жириновский предполагает, что в акции могут принять участие более 100 тысяч русских патриотов, которые приедут в Минск рано утром на поездах.

Днем они пообедают белорусскими драниками, а вечером уедут обратно в Москву.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
‡агрузка...


Блоги
Анатолий Лебедько
Взаимоподдержка, которая сильнее, чем...
Юрий Губаревич
План переходного периода
Игорь Драко
Обращение Владимира Путина к народу Беларуси
Людмила Мирзаянова
ДО КАКОГО ДНА СКАТИЛСЯ МОЙ ВУЗ!
Уладзiмiр Някляеў
Саюз імператараў?
Игорь Ледник
Адхіленне Лукашэнкі ад улады: Крок да Гаагі
Павел Знавец
О факторе Кремля. Что делать?


Особое мнение

© 2005 - 2020 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
[email protected]

Реклама на сайте:
[email protected]