Жириновский собирается провести в Беларуси парад с участием 100 тысяч патриотов России
Жириновский решил провести в Беларуси парад с участием патриотов России.
Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Минске парад дружбы и любви белорусов и россиян.
Со слов российского политика, если это сделать, то все смогут понять, что Москва не собирается вводить войска в Беларусь.
Жириновский предполагает, что в акции могут принять участие более 100 тысяч русских патриотов, которые приедут в Минск рано утром на поездах.
Днем они пообедают белорусскими драниками, а вечером уедут обратно в Москву.
12:03 13/09/2020
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