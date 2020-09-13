











Глава ЛДПР Владимир Жириновский предложил провести в Минске парад дружбы и любви белорусов и россиян.





Со слов российского политика, если это сделать, то все смогут понять, что Москва не собирается вводить войска в Беларусь.





Жириновский предполагает, что в акции могут принять участие более 100 тысяч русских патриотов, которые приедут в Минск рано утром на поездах.





Днем они пообедают белорусскими драниками, а вечером уедут обратно в Москву.