В России проходит единый день голосования

В России начался единый день голосования. По всей стране открывается более 56 тысяч избирательных участков, свидетельствуют данные ЦИК РФ. Об этом в субботу 12 сентября, сообщает РИА Новости.





Одним из первых регионов, где начался единый день голосования, стал Камчатский край, где выбирают губернатора региона.





Сообщается, в текущем году проходят более девяти тысяч избирательных кампаний всех уровней в 83 субъектах Российской Федерации (кроме Санкт-Петербурга и Кабардино-Балкарии).





Как отмечается, после выборов будут замещены более 78 тысяч депутатских мандатов и выборных должностей.





Также в 20 российских регионах проходят выборы высших должностных лиц.





Напомним, в пятницу в России стартовали выборы в регионах, которые впервые проходят в новом формате. Теперь проголосовать можно будет в течение трех дней, а не только в воскресенье.