







- Вы понимаете, что власть разорвала с людьми контракт, как Мария Колесникова - свой паспорт. На мелкие кусочки. И пожмякала, - отметил старший вице-президент EPAM.





Богрецов уверен, что протестные настроения останутся, несмотря на задержания активистов.





- Да, протесты можно попытаться приглушить, они будут волнообразными, но никуда не пропадут. Протесты могут принимать самые разные формы. Но они все равно будут.





У Максима Богрецова поинтересовались, чего он ждет от встречи Путина и Лукашенко в Сочи, которая состоится уже в понедельник, 14 сентября.





- Было бы очень хорошо, если бы Россия проявила нейтралитет на встрече, а не поддержку, - рассказал Богрецов.



