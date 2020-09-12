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«Кто бы мог подумать, что из многочисленных вариантов для подражания в государственном устройстве Александр Лукашенко выберет Чечню?





Кто бы мог подумать, что «старый лис» Лукашенко в науке управлять государством учится не у великих деятелей истории и современности, а у малообразованного «молодого волка» Рамзана Кадырова? – пишет Светлана Калинкина в Фейсбуке. - Кто предвидел, что слова Зенона Позняка, сказанные в разгар чеченской войны о солидарности с чеченским народом, окажутся пророческими?





Сейчас Лукашенко пытается построить из Беларуси Чечню. Он демонстрирует, что готов править по понятиям, по беспределу, что уже не носится со своим «Я», а просто жаждет припасть к ногам Путина для кормления.









Кто бы мог подумать?! Да мы все это знали. С 1996 года знали. Просто в какой-то момент стали успокаивать себя мантрами про «сильного лидера» и «защитника суверенитета».





Чечня — вот перспектива, которую после нынешних президентских выборов представил белорусскому обществу Александр Лукашенко. Это именно то «светлое будущее», к которому идет он сам и к которому обещает повести нас…»



