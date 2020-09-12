«Если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего, то Беларусь забудет, что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост», - говорится в сообщении в телеграм-канале Кибер-партизан.





«Иначе, будет очень больно...», - сказано в сообщении, к которому прикреплен скриншот сайта nalog.gov.by.

Кибер-партизаны также обратились лично к Лукашенко.

«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?





Вы так заботитесь о своем окружении...без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать.





13 сентября последний шанс одуматься. И еще: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом».



