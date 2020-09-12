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Хакеры написали Лукашенко. Если будут задержания 13 августа - возможны обрушения налоговой, банковской и энерго систем Беларуси

Называющие себя «Кибер-партизанами» хакеры предостерегли власти Беларуси от задержаний граждан, которые завтра выйдут на очередной марш по всей стране.

Хакеры написали Лукашенко. Если будут задержания 13 августа - возможны обрушения налоговой, банковской и энерго систем Беларуси
Иллюстративное фото
«Если 13.09.2020 года задержат хотя бы одного протестующего, то Беларусь забудет, что такое налоги до того момента, пока аресты не прекратятся и Лукашенко не покинет свой пост», - говорится в сообщении в телеграм-канале Кибер-партизан.

«Иначе, будет очень больно...», - сказано в сообщении, к которому прикреплен скриншот сайта nalog.gov.by.

Кибер-партизаны также обратились лично к Лукашенко.

«Александр Григорьевич, мы обращаемся лично к Вам: Будет очень больно, сначала налоговая система ляжет, потом электричество в стране закончится, потом банковская система ляжет... Оно вам надо?

Вы так заботитесь о своем окружении...без проблем, мы в силах и рубль убить и начать счета ваших близких друзей блокировать.

13 сентября последний шанс одуматься. И еще: Вы завтра лично должны выйти с громкоговорителем из дворца Независимости и извиниться перед белорусским народом».

Кибер-партизаны уже взяли на себя ответственность за взлом сайтов МВД, управления делами президента, белорусских лотерей и ряда других, а также передали админам Nexta базы сотрудников МВД, ОМОН и КГБ, пишет afn.by
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