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Лукашенко с семьей вылетел на российский курорт?

Через два дня белорусский президент должен встретиться с Путиным в Москве, однако сегодня его самолет улетел в Сочи.

Лукашенко вылетел в Россию?
Самолет президента Беларуси Александра Лукашенко отправился в Сочи. Об этом в субботу, 12 сентября, сообщает Telegram-канал NEXTA Live.

Отмечается, что на борту вероятно находятся также члены его семьи.

"Самолет, на борту которого предположительно находятся члены семьи Лукашенко, вылетел в Сочи", - говорится в сообщении.

Перед этим местные СМИ сообщали, что Лукашенко провел встречу с силовиками.
korrespondent.net
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