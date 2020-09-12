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Меркель обвинила власти Беларуси в "попрании демократии"

По словам канцлера ФРГ, в Беларуси "приверженность демократии буквально растоптана ногами". Меркель выразила солидарность с мирными демонстрантами.

Ангела Меркель

Канцлер ФРГ Ангела Меркель (Angela Merkel) напрямую затронула ситуацию в Беларуси в своем еженедельном видеоподкасте, который был обнародован в субботу, 12 сентября, и посвящен Международному дню демократии 15 сентября, учрежденному Генассамблеей ООН.

"Мы видим по всему миру, как даже авторитарные системы могут быть экономически успешными и бросать нам вызов во многих областях - в ущерб основным правам", - отметила глава правительства Германии. В качестве примера она привела положение в Беларуси, где "приверженность демократии буквально растоптана ногами".

"Мы всем сердцем - вместе с мирными демонстрантами. Восхищает то, с какой смелостью и решимостью они выходят на улицы в защиту свободы и верховенства права", - добавила канцлер ФРГ.

На личном сайте Меркель в интернете размещена эмблема, напоминающая о символе кампании белорусских протестов - "Любим, можам, пераможам!" ("Любим, можем, победим!"), однако один из знаков - кулак - заменен на руки "ромбиком", типичный жест самого канцлера.
dw.com
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